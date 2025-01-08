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İsrail, BM'nin Cinsel Suçlar İddialarını Soruşturmasını Engelliyor

İsrail yönetimi, BM'nin 7 Ekim 2023'teki cinsel suçlar iddialarını soruşturma talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:27
İsrail, BM'nin Cinsel Suçlar İddialarını Soruşturmasını Engelliyor

İsrail Yönetimi BM'nin Cinsel Şiddet Soruşturmasını Engelliyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisinin 7 Ekim 2023 tarihinde Filistinlilerin İsraillilere yönelik cinsel suçlara dair yaptığı iddiaları soruşturmasını engelliyor. Bu gelişme, uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

BM Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, 7 Ekim'de bazı İsraillilere yönelik olarak işlendiği öne sürülen "cinsel suçlar" hakkında soruşturma talebinde bulundu. Patten, aynı zamanda İsrail askerlerinin, Tel Aviv yönetimine bağlı hapishane ve gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilere yönelik cinsel şiddet eylemlerinin de incelenmesini istedi.

Ancak, İsrail yönetimi, Patten'in bu talebini reddettiği bilgisi verildi. Haberde, Tel Aviv'in kendi hapishanelerindeki cinsel şiddet iddialarını soruşturmak istememesi nedeniyle BM temsilcisinin talebinin engellediği belirtildi.

Öte yandan, İsrail yönetimi, 7 Ekim'de İsrailli kadınlara yönelik cinsel suçlar iddiasını sık sık gündeme getiriyor. Ancak Yedioth Ahronot gazetesine bu hafta açıklamalarda bulunan Israilli Başsavcı Moran Gaz, yürütülen kapsamlı soruşturmalara rağmen, 7 Ekim'de İsrailli kadınlara yönelik "toplu ve sistematik tecavüz" iddialarını doğrulayacak bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Diğer taraftan, İsrail'in gözaltı merkezi Sde Teiman'da, Temmuz 2024'te alıkonan bir Filistinliye karşı tecavüz vakası meydana gelmiş, bu durum uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından kınanmıştı.

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