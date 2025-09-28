İsrail: BMGK'nin 'snapback' ile İran'a Yaptırımların Geri Dönmesi 'Önemli Adım'

İsrail'den resmi değerlendirme

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararı kapsamındaki 'snapback' mekanizmasının devreye girmesiyle İran'a yönelik yaptırımların geri dönmesini "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün itibariyle BMGK'nin İran'a yönelik yaptırımlarının resmi olarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

"Bu, İran'ın özellikle askeri nükleer programı konusunda devam eden ihlallerine yanıt olarak atılmış önemli bir adımdır."

Açıklamada, hedefin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek olduğu savunularak, dünyanın bu hedefe ulaşmak için her türlü aracı kullanması gerektiği ileri sürüldü.

Snapback mekanizmasının devreye girişi

BMGK'nin 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan 'snapback' mekanizması, son dakika bir anlaşma sağlanamayınca gece yarısı devreye girmişti.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya (E3), mekanizmayı 28 Ağustos'ta tetiklemiş ve 30 günlük rutin prosedürün sonunda yaptırımlar geri dönmüştü.