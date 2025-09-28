İsrail: BMGK'nin 'snapback' ile İran'a Yaptırımların Geri Dönmesi 'Önemli Adım'

İsrail, BMGK'nin 'snapback' mekanizmasıyla İran'a yönelik yaptırımların geri dönmesini "önemli adım" olarak nitelendirdi; yaptırımlar bugün yürürlüğe girdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:03
İsrail: BMGK'nin 'snapback' ile İran'a Yaptırımların Geri Dönmesi 'Önemli Adım'

İsrail: BMGK'nin 'snapback' ile İran'a Yaptırımların Geri Dönmesi 'Önemli Adım'

İsrail'den resmi değerlendirme

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararı kapsamındaki 'snapback' mekanizmasının devreye girmesiyle İran'a yönelik yaptırımların geri dönmesini "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün itibariyle BMGK'nin İran'a yönelik yaptırımlarının resmi olarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

"Bu, İran'ın özellikle askeri nükleer programı konusunda devam eden ihlallerine yanıt olarak atılmış önemli bir adımdır."

Açıklamada, hedefin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek olduğu savunularak, dünyanın bu hedefe ulaşmak için her türlü aracı kullanması gerektiği ileri sürüldü.

Snapback mekanizmasının devreye girişi

BMGK'nin 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan 'snapback' mekanizması, son dakika bir anlaşma sağlanamayınca gece yarısı devreye girmişti.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya (E3), mekanizmayı 28 Ağustos'ta tetiklemiş ve 30 günlük rutin prosedürün sonunda yaptırımlar geri dönmüştü.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayşe Berris Ekinci New York’ta BM 80. Genel Kurulu Marjında Temaslarda Bulundu
2
Tang Rıncien İdama Mahkum Edildi: 268 Milyon Yuan Rüşvet Suçu
3
Iğdır'da motosiklet traktör römorkuna çarptı: Sürücü öldü
4
Mogadişu ve Berbera Limanları Doğu Afrika'nın Zirvesinde — CPPI 2024
5
Yavuz Bülent Bakiler vefat etti — 89 yaşında
6
Bursa İnegöl'de silahlı kavgada 1 ölü, 2 yaralı
7
Tuncer Bakırhan: "Terörsüz Türkiye" süreci tarihi önemde

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı