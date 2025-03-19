İsrail, Cenin Mülteci Kampı'ndaki 66 Evi Yıkmayı Planlıyor

İsrail Ordu'su Cenin Mülteci Kampı'nda Yıkım Planlıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 58 gündür süren saldırıları kapsamında Cenin Mülteci Kampı'nda, Filistinlilere ait 66 evi yıkmayı planladığını duyurdu.

Beşir Metahin'den Açıklama

Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri gelecek 24 saat içinde Cenin Mülteci Kampı'ndaki 66 evi havaya uçurmayı planladıklarını belirten bir duyuru yayınladı," dedi.

Engellenen Eşya Alımları

Metahin, İsrail askerlerinin, Cenin Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin eşyalarını almak için evlerine gitmelerine engel olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail ordusunun bir harita paylaştığını ve bu haritada yıkılması planlanan evlerin kırmızı ile işaretlendiğini belirtti.

Uzun Süreli İşgal Planları

İsrail'in, sokakları genişletme ve Filistinlilerin oturduğu alanlarda caddeler, acil durum ofisleri ve hizmet tesisleri kurma planları olduğu bilgisiyle, Metahin, "Cenin kampında yaşananlar, işgalci İsrail'in burada uzun süre kalma niyetinde olduğunu gösteriyor," dedi.

Ev Yıkımları ve Nüfus Düşürme

Metahin ayrıca, o günden bu yana kamptaki 600 evin yaşanmaz hale geldiğini belirtti. İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki nüfusu 5 binin altına düşürme hedefinde olduğunu vurguladı.

İsrail'in Saldırıları Genişliyor

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin hemen ardından, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Ardından saldırılar, Tulkerim ve Tubas bölgesindeki mülteci kamplarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Ölü Sayısı ve Yaralanmalar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 168'i çocuk olmak üzere 937 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.