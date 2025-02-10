İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistinlilere Yönelik İşkenceyi İnkar Etti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Filistinlilere Yönelik İşkence İddialarını Reddetti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hapishanelerde ve gözaltı merkezlerinde Filistinlilere işkence yapıldığına dair delillere rağmen bu iddiaları kesin bir dille inkar etti. BBC televizyonuna verdiği röportajda, Herzog, İsrail hapishanelerinin demokratik bir ülkenin standartlarına uygun olarak çalıştığını savundu.

Hapishanelerde Kötü Muamele Olmadığı İddiası

Herzog, İsrail hapishanelerinde Filistinlilere yönelik herhangi bir işkence veya kötü muamele olmadığını öne sürdü. Bununla birlikte, bazı Filistinlilerin hapishanelerden ayrılmak istemediğini ve İsrail hapishanesinde kalmayı tercih ettiklerini iddia etti.

7 Ekim'den Sonra Yaşananlar

Herzog'un beyanatları, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sırasında 58 Filistinlinin yaşamını yitirmesi gerçeğiyle çelişiyor. Filistin makamları, alıkonulanların cinsel istismar, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtmektedir.

BBC'ye Eleştiri

Herzog, BBC'yi eleştirerek, kanalın İsrailli ve Filistinli esirleri 'aynı kefeye koyma' tutumunu çılgınca ve saçma olarak nitelendirdi. Bu tür söylemlerin, iki taraf arasında derinleşen çatışmalara katkıda bulunduğu ifade ediliyor.