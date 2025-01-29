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İsrail'de Anket: Netanyahu'ya Güven Yüzde 74'e Düşüyor

İsraillilerin yüzde 74'ü Netanyahu'ya güvenmiyor, siyasi partilere ve Meclise güven oranı ise yüzde 85'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:11
İsrail'de Anket: Netanyahu'ya Güven Yüzde 74'e Düşüyor

İsrail'de Halkın Güven Krizi

İsrail'de gerçekleştirilen son anket, halkın yüzde 74'ünün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı güven duymadığını ortaya koydu. Bu durum, siyasi partilere ve Meclise olan güvenin de en düşük seviyelere gerilediğinin bir göstergesi oldu.

Aralık 2024 Anket Sonuçları

Walla haber sitesinin bildirdiğine göre, Hayfa Üniversitesi tarafından yapılan anketin sonuçları, İsraillilerin yüzde 85'inin siyasi partilere ve Meclise güvenmediğini göstermekte. Aynı zamanda, katılımcıların yüzde 70'i başta Başbakanlık Basın Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı gibi kurumlar olmak üzere çeşitli devlet kurumlarına güvenmediğini ifade etti.

Rüşvet İle İlgili Kaygılar

Yüzde 65 oranında bir kesim başsavcılığa güvenmediğini belirtirken, halkın yüzde 55'i polis teşkilatına güvenmediğini dile getirdi. Ayrıca, katılımcıların yüzde 47'si kamu kurumlarından kaliteli hizmet almak için rüşvet vermek gerektiğini düşündüğünü açıkladı.

Uzmanlardan Dikkat Çekici Uyarılar

Hayfa Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden araştırmacılar Eran Vigoda-Gadot ve Shlomo Mizrahi, anket sonuçlarına dair yaptıkları açıklamada, "İsrail hükümetinin tüm düzeylerinde rüşvetin endişe verici şekilde yayıldığını" belirttiler. Araştırmacılar, toplumun siyasi, hukuki ve kolluk sistemlerinde derin bir güven kaybı yaşadığını ve bakanlıkların siyasileşmesinin güvensizliğin artmasına yol açtıgını vurguladılar.

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