Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

İsrail'de dehşet evi davasında yeni gelişme: Mahkeme 30 kadını köleleştiren hahamı cezasız bıraktı

Haham Aharon Ramati, 30 kadını kendisine bağlı tuttuğu tarikat evinden kurtarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Kadınlar, hahamın kendilerine, itiraz ederlerse dünyanın diğer güçleri tarafından dehşetli bir şekilde cezalandırılacaklarına inandırdığı "korku evi"nde yaşamak zorunda kalmıştı. Ancak Ramati, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 25.02.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:53
İsrail'de dehşet evi davasında yeni gelişme: Mahkeme 30 kadını köleleştiren hahamı cezasız bıraktı

Haham Ramati, 30 kadını kendisine bağlı tuttuğu tarikat evinde köle gibi yaşattığı için “insan ticareti”, “basit yaralama” ve “yargılamayı etkileme” suçlarından yargılanmıştı. Yediot Ahronot gazetesine göre, Kudüs’teki bir Yahudi din okulunun eski yöneticisi olan haham, “insanlara kölelik benzeri şartlar altında yaşatmak” suçlamasından dolayı ceza aldı.

Ramati’nin 30 kadını kendisine bağlı tuttuğu tarikat evinde köleleştirdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 11 kadın travma yaşadıkları için mahkemeye çıkmayı reddetti. Bu nedenle savcılık, Ramati’ye daha az ceza vermek için daha az ağır suçlamalarla anlaşma yaptı.

Ramati, kurbanlarına 34 bin dolar ödemek ve 9 ay boyunca kamu hizmeti yapmak şartıyla serbest kaldı. Savcılık, bu anlaşmayı, 11 kadının mahkemede tanıklık etmeye korktukları için yaptı.

Haham Ramati, 2008 yılından beri kadınları kendisine bağlı tuttuğu tarikat evine topluyordu. Kendisini “gerçek kurtuluşun yolunu gösteren ilahi bir lider” olarak tanıtan haham, 2015 yılında ilk kez gözaltına alındı. Ancak kadınlardan bazıları onu savunduğu için serbest kaldı. Savcılık, hahamın daha sonra kadınları yeniden evine getirdiğini ve 30’dan fazla kadının çocuklarıyla birlikte orada yaşadığını söyledi. Haham, kadınlara evindeki bir yatağı ayda 220 dolar, yatağı başkasıyla paylaşmaları halinde ise ayda 170 dolar karşılığında veriyordu.

Ramati, kendisine karşı gelmeleri durumunda diğer güçlerin eline düşeceklerini ve korkunç acılar çekeceklerini iddia ederek kadınları korkutuyordu. Kadınlara “cehennemi deneyimletmek” için parmaklarını ateşe tutmak ya da acı biber yemek gibi cezalar uyguluyordu. Ramati, 2020’de kurbanlarını köle gibi tutmak, şiddete maruz bırakmak ve adaletten kaçmakla suçlanarak gözaltına alındı. İsrail basınında, Ramati’nin evine “korku evi” denirken polis, hahamın kurbanlarının zihnini kontrol etmek ve yıkamak için şiddet, tehdit ve sonsuz lanet masalları anlatan bir “tarikat başı” olduğunu söylemişti.

İLGİLİ HABERLER

1 çay bardağı toz şekerle balkız tatlısı tarifi! Çayın yanına tatlı arayanlar bayılacak

1 çay bardağı toz şekerle balkız tatlısı tarifi! Çayın yanına tatlı arayanlar bayılacak

Altın o tarihte şak diye düşüşe geçecek! Rekordan önce son çıkış için tüyo verdi

Altın o tarihte şak diye düşüşe geçecek! Rekordan önce son çıkış için tüyo verdi

Vatandaşlar isyan edecek! İlk kez açıklandı: Tam yüzde 50 zam fırtınası geliyor

Vatandaşlar isyan edecek! İlk kez açıklandı: Tam yüzde 50 zam fırtınası geliyor

O ilde yaşayanlar bayram edecek! Hem nakit hem market yardımı için başvuru ekranı açıldı

O ilde yaşayanlar bayram edecek! Hem nakit hem market yardımı için başvuru ekranı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'de dehşet evi davasında yeni gelişme: Mahkeme 30 kadını köleleştiren hahamı cezasız bıraktı
2
Ankara’da Seçim Yarışı Kızışıyor! Cem Küçük, AK Parti’ye Sunulan Anketin Sonuçlarını Açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu Önde
3
AK Parti'li vekil Ali İnci trafik kazası geçirdi
4
Suriye'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
5
Maltepe'de trafikte şampiyonluk engeli: Taraftarın şampiyonluk kutlamalarında D-100 trafiği durdu
6
Rusya Lideri Putin'in müttefiki Lukaşenko yeniden aday
7
Suriye'de teröristlerin saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

Çalışmayan kadınlara 15.000 TL destek müjdesi! Evli, bekar fark etmiyor

Araç sahiplerinin yüreği ferahlayacak! O cezaları ödemenize gerek kalmadı!

Vatandaşlar isyan edecek! İlk kez açıklandı: Tam yüzde 50 zam fırtınası geliyor

1 çay bardağı toz şekerle balkız tatlısı tarifi! Çayın yanına tatlı arayanlar bayılacak

Bankada 90 bin TL'si olan ev sahibi olacak! 2+1 devlet destekli evde kaçmaz fırsat

O ilde yaşayan emeklilerin derdi tasası bitti! Artık bunlar için hiç para ödemeyecekler

Bakanlık yardım müjdesini verdi! Her aileden başvuran bir kişiye 7500 TL para yardımı

Belgelerini kapan koşsun! Yunan adalarında eşsiz bir tatil keyfi sizi bekliyor: İşte istenenler...

İstediğiniz kokuyla evde mum yapabilirsiniz! Sadece bu malzemelere ihtiyacınız olacak

İş arayan binlerce kişiye umut oldu! KPSS şartsız hastanelerde masabaşı iş ilanı!

Altın o tarihte şak diye düşüşe geçecek! Rekordan önce son çıkış için tüyo verdi

O ilde yaşayanlar bayram edecek! Hem nakit hem market yardımı için başvuru ekranı açıldı