İsrail'de dehşet evi davasında yeni gelişme: Mahkeme 30 kadını köleleştiren hahamı cezasız bıraktı

Haham Ramati, 30 kadını kendisine bağlı tuttuğu tarikat evinde köle gibi yaşattığı için “insan ticareti”, “basit yaralama” ve “yargılamayı etkileme” suçlarından yargılanmıştı. Yediot Ahronot gazetesine göre, Kudüs’teki bir Yahudi din okulunun eski yöneticisi olan haham, “insanlara kölelik benzeri şartlar altında yaşatmak” suçlamasından dolayı ceza aldı.

Ramati’nin 30 kadını kendisine bağlı tuttuğu tarikat evinde köleleştirdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 11 kadın travma yaşadıkları için mahkemeye çıkmayı reddetti. Bu nedenle savcılık, Ramati’ye daha az ceza vermek için daha az ağır suçlamalarla anlaşma yaptı.

Ramati, kurbanlarına 34 bin dolar ödemek ve 9 ay boyunca kamu hizmeti yapmak şartıyla serbest kaldı. Savcılık, bu anlaşmayı, 11 kadının mahkemede tanıklık etmeye korktukları için yaptı.

Haham Ramati, 2008 yılından beri kadınları kendisine bağlı tuttuğu tarikat evine topluyordu. Kendisini “gerçek kurtuluşun yolunu gösteren ilahi bir lider” olarak tanıtan haham, 2015 yılında ilk kez gözaltına alındı. Ancak kadınlardan bazıları onu savunduğu için serbest kaldı. Savcılık, hahamın daha sonra kadınları yeniden evine getirdiğini ve 30’dan fazla kadının çocuklarıyla birlikte orada yaşadığını söyledi. Haham, kadınlara evindeki bir yatağı ayda 220 dolar, yatağı başkasıyla paylaşmaları halinde ise ayda 170 dolar karşılığında veriyordu.

Ramati, kendisine karşı gelmeleri durumunda diğer güçlerin eline düşeceklerini ve korkunç acılar çekeceklerini iddia ederek kadınları korkutuyordu. Kadınlara “cehennemi deneyimletmek” için parmaklarını ateşe tutmak ya da acı biber yemek gibi cezalar uyguluyordu. Ramati, 2020’de kurbanlarını köle gibi tutmak, şiddete maruz bırakmak ve adaletten kaçmakla suçlanarak gözaltına alındı. İsrail basınında, Ramati’nin evine “korku evi” denirken polis, hahamın kurbanlarının zihnini kontrol etmek ve yıkamak için şiddet, tehdit ve sonsuz lanet masalları anlatan bir “tarikat başı” olduğunu söylemişti.