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İsrail'de Filistinli Esirlere Yönelik Cinsel İşkence İddiaları Soruşturulmadı

İsrailli İnsan Hakları Doktorları, Filistinli esirlerin cinsel işkencioğğna maruz kaldığını ve konunun araştırılmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:13
İsrail'de Filistinli Esirlere Yönelik Cinsel İşkence İddiaları Soruşturulmadı

Filistinli Esirlere Yönelik Cinsel İşkence İddiaları

İsrailli İnsan Hakları Doktorları, hapishanelerde tutulan Filistinli esirlerin maruz kaldığı cinsel işkence ve istismar vakalarına dikkat çekerek bu olayların yeterince soruşturulmadığını belirtti.

Örgüt, cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınan 9 İsrail askerinin, mağdurun yaklaşık üç hafta önce "hayati tehlike içinde" bir devlet hastanesine kaldırıldığını vurguladı. Mağdurun vücudundaki yaraların ve makatındaki "ağır yaralanmanın" dikkat çektiği ifade edildi.

Mağdurların Sessizliği

Filistinli esirlerin, ciddi işkence iddialarının çoğunun, mağdurların İsrail otoritelerine şikayette bulunmaktan çekinmelerinden veya şikayetleri sonucunda bilgi sahibi olamamalarından dolayı göz ardı edildiği bildirildi.

Örgüt, İsrail Hapishaneler İdaresi'ne yapmış oldukları başvurulara henüz bir yanıt almadıklarını belirtti. Tedavi sonrası mağdurun Sde Teiman’a geri gönderilme ihtimali ise endişeleri artırıyor.

Sde Teiman Gözaltı Merkezi

İsrail'in güneyinde bulunan Sde Teiman askeri gözaltı merkezi, işkence iddiaları ile sık sık gündeme gelmektedir. Yeni çıkan bir habere göre, burada tutulan Filistinlilerin sağlık durumu kritik seviyelere ulaşabiliyor.

New York Times'ın yaptığı haber, Sde Teiman’da tutulan Gazze vatandaşlarının, açık alanda gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde gün boyunca oturtulduklarını bildirmektedir. Burada, tutukluların 3 aya kadar kaldığı ve birçok kişinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı belirtildi.

Aşırı Sağcıların Tepkisi

Söz konusu cinsel işkence iddialarının ardından, aşırı sağcı İsrail siyasetçileri ve grup destekçileri, askeri üsse baskın düzenleyerek olaya müdahil olmak istemiştir. Bu durum, İsrail kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olmuştur.

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