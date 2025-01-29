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İsrail'de Hükümet Krizi: Aşırı Sağ ve Ultra Ortodoksların Tehdidi

İsrail'de Haredilerin askerlikten muaf tutulması için verilen süre doluyor. Hükümetin düşmesi riski gündemde.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:49
İsrail'de Hükümet Krizi: Aşırı Sağ ve Ultra Ortodoksların Tehdidi

İsrail'de Hükümet Düşme Tehdidi ile Karşı Karşıya

İsrail'de aşırı sağcıların ardından, Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Arye Deri de hükümeti devirmekle tehdit ediyor. Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına dair yasal düzenleme yapılmadığı takdirde, iki ay içinde erken seçime gidileceği uyarısını yaptı.

Deri'den Ültimatom: Hükmeti Düşürürüm

Haredilere ait "Kol Baramah" radyosuna konuşan Deri, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim alan Haredilerin askerlikten muaf olmasını öngören düzenlemenin Meclisten geçmemesi durumunda, hükümetin düşeceğini vurguladı. "Eğer iki ay içinde gerekli yasal düzenleme yapılmazsa, sağcı hükümetin düşmesine neden olacak olan ben değilim, onlar olacaktır," dedi.

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Şas milletvekili Erez Malul da Haredi Yeşiva öğrencilerini askere almak istemediklerini ve bu yasanın kabul edilmemesi halinde, hükümetten çekilme tehdidinde bulundu. Malul, "Bu bir tehdit değil, ültimatom. Birleşik Tevrat Yahudiliği bütçe lehinde oy kullanmayacak," dedi.

Bütçe Krizi ve Hükümetin Geleceği

İsrail hükümeti, mart ayı sonuna kadar 2025 yılı bütçesini Meclisten geçiremezse otomatik olarak düşecek ve ulus yeniden erken seçim için sandık başına gidecek.

Aşırı Sağcı Smotrich'in Uyarısı

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Haredilerin askerlikten muaf tutulması konusunda uzlaşı sağlanamazsa bütçenin geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Savaştaki bir ülkeyi bütçesiz bırakıp gidemezsiniz," ifadelerini kullandı.

Muhalefetten Seçim Çağrısı

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Deri'nin ültimatomuna yanıt vererek, "İki ay beklemenin bir anlamı yok, hemen sandık başına gitmemiz gerekiyor," dedi.

Haredilerin Askerlikten Muaf Olması Tartışmaları Sürüyor

İsrail Yüksek Mahkemesi, Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığını belirtmiş, Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı. Danışmanlıklarla birlikte, Haredilerin askerlikten muaf tutulması konusu uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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