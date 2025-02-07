İsrail'de Orduya Katılmayı Reddeden Haredi Genç Gözaltına Alındı

İsrail'de orduya katılmayı reddeden Ultra Ortodoks Yahudilerden (Haredi) bir genç, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Olay, orduya katılmayı reddeden Harediler hakkında alınan gözaltı kararlarının uygulanmaya başladığını gösterdi.

The Times of Israel tarafından yayımlanan habere göre, gözaltına alınan Haredi genç, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim gören bir kişiydi. Gözaltına alınan bu kişi, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 1200 Haredi’den biri olarak kaydedildi.

Havalimanı önünde toplanan bir grup Haredi, genç kişinin gözaltında tutulduğu merkezin önünde protesto düzenledi. İsrail'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin Ultra Ortodoks Yahudi gence orduya katılma emri gönderilmişti. Bu gençlerden yalnızca 461'i, orduya başvurmaya karar verdi.

Yine habere göre, orduya katılma emri almalarına rağmen bunu reddeden 1212 Ultra Ortodoks genç hakkında gözaltı kararı alınmışken, 1242 kişi de ülke dışına çıkış yasağı ile karşı karşıya kalmış durumda. İsrail yasaları, 18 yaşını doldurmuş tüm bireylerin zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmelerini gerektiriyor. Ancak Haredi topluluğu, geçmişte bu zorunluluktan muaf tutulmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran tarihinde Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının olmadığını belirterek, askerliğe uygunsuz olanların göreve alınması gerektiğine vurgu yaptı. Ardından, Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onayladı.