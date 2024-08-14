Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'de Sebze ve Meyve Fiyatları Ürdün'deki Kolera ile Yükseldi

Türkiye'nin ticaret durdurması sonrası İsrail'de tarımsal ürün fiyatları artış gösterdi, Ürdün'den ithalat durdu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 17:32
İsrail'de Sebze ve Meyve Fiyatları Ürdün'deki Kolera ile Yükseldi

İsrail'de Fiyat Artışları ve Kolera Krizi

Türkiye'nin ihracatını durdurmasının ardından, İsrail'deki sebze ve meyve fiyatlarında ani bir artış gözlemlendi. Tel Aviv yönetimi, alternatif pazar olarak yöneldiği Ürdün'den tarım ürünlerine yönelik ithalatı durdurdu.

Ürdün'de Kolera Tespiti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Arapça yayınında yer alan habere göre, Türkiye'nin mayıs ayında İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Ürdün'den ithal edilen tarım ürünlerinde kolera tespit edildi. Bu durum, İsrail'de meyve ve sebze fiyatlarının fırlamasına neden oldu.

Artan Maliyetler ve Yerel Üretim Sorunları

İsrail Çiftçi Konseyi Üyesi İbrahim Mavasi, ülkede sebze ve meyve fiyatlarının artışını Gazze'nin üretici konumundan tüketici durumuna geçmesiyle ilişkilendirdi. Mavasi, artan tarım maliyetinin yerel üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, bir ton domatesin yetiştirilme maliyetinin 3300 İsrail şekline (yaklaşık 885 dolar) çıktığını ifade etti.

Devlet Destek Talepleri

Mavasi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla devletin çiftçilere daha fazla teşvik sağlaması gerektiğini vurguladı. Bu şartlar altında, yerel üreticilerin rekabetçi olabilmeleri için desteklenmeleri şart.

3 Mayıs'ta Türkiye, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği şiddet olaylarına tepki olarak Tel Aviv ile tüm ticaret faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

İLGİLİ HABERLER

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak