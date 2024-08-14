İsrail'de Sebze ve Meyve Fiyatları Ürdün'deki Kolera ile Yükseldi

İsrail'de Fiyat Artışları ve Kolera Krizi

Türkiye'nin ihracatını durdurmasının ardından, İsrail'deki sebze ve meyve fiyatlarında ani bir artış gözlemlendi. Tel Aviv yönetimi, alternatif pazar olarak yöneldiği Ürdün'den tarım ürünlerine yönelik ithalatı durdurdu.

Ürdün'de Kolera Tespiti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Arapça yayınında yer alan habere göre, Türkiye'nin mayıs ayında İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Ürdün'den ithal edilen tarım ürünlerinde kolera tespit edildi. Bu durum, İsrail'de meyve ve sebze fiyatlarının fırlamasına neden oldu.

Artan Maliyetler ve Yerel Üretim Sorunları

İsrail Çiftçi Konseyi Üyesi İbrahim Mavasi, ülkede sebze ve meyve fiyatlarının artışını Gazze'nin üretici konumundan tüketici durumuna geçmesiyle ilişkilendirdi. Mavasi, artan tarım maliyetinin yerel üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, bir ton domatesin yetiştirilme maliyetinin 3300 İsrail şekline (yaklaşık 885 dolar) çıktığını ifade etti.

Devlet Destek Talepleri

Mavasi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla devletin çiftçilere daha fazla teşvik sağlaması gerektiğini vurguladı. Bu şartlar altında, yerel üreticilerin rekabetçi olabilmeleri için desteklenmeleri şart.

3 Mayıs'ta Türkiye, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği şiddet olaylarına tepki olarak Tel Aviv ile tüm ticaret faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.