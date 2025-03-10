İsrail'den Aşırı Sağcı Daniella Weiss, Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

İsrail'de, Filistin topraklarını gasbetmeyi savunan aşırı sağcı isim Daniella Weiss, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Nahala Derneği'nin kurucusu olan Weiss, İsrail'in işgal ettiği topraklardan Filistinlilerin sürülmesi gerektiğini savunuyor.

Amos Azaria ve Shalom Sadik, Weiss'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştir. Mektuplarında, "Büyük İsrail'in sınırlarının Fırat'tan Nil'e kadar uzandığını" öne sürdüler ve İsrail yerleşimlerinin "şiddeti önlediğini" belirttiler.

Norveç Nobel Komitesi'nin Weiss'ın adaylığını kabul edip etmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Weiss, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri gibi bölgelerde daha fazla İsrail yerleşimi kurulmasını talep ediyor.

Daha önce Gazze hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Weiss, "Gazze nüfusu, Gazze'de bulunma hakkını 7 Ekim’de kaybetti" dedi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen bir etkinlikte, "Artık Gazze’deki nüfusun başka ülkelere gitmesini teşvik ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

2024 Nobel Barış Ödülü ise, "nükleer silahlardan arındırılması" konusundaki çalışmaları nedeniyle Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya verilmişti.