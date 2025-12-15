DOLAR
Düzce'de Tilkinin Panik Anları Kamerada

Düzce Bahçeşehir Bölgesi'nde yiyecek aramak için inen tilki, vatandaşın çağrısına paniğe kapıldı; kaçış anları ve kedinin otomobil altına saklanması kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:02
Düzce'de Tilkinin Panik Anları Kamerada

Düzce'de tilkinin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

Bahçeşehir Bölgesi'nde akşam vakti yaşandı

Akşam saatlerinde yiyecek aramak için şehre inen tilki, bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tilkinin çevreyi dikkatle taradığı ve yiyecek aradığı anlar yer alıyor.

Uzun süre tilkiyi yanına çağıran vatandaşı gören tilki, paniğe kapıldı ve bir süre sağa sola kaçıştı. Vatandaşın çağrısına yanıt vermeyen tilki, aradığı yiyeceği bulamayınca ayrıca telaşlandı.

Tilkinin sağa sola kaçışması, bölgede bulunan bir kediyi de korkuttu. Kedi, kendini güvenli hissetmek için otomobil tekerinin altına saklandı ve bir süre bulunduğu yerden çıkamadı.

Çıkış yolu bulamayan ve yiyecek bulamayan tilki, en sonunda girdiği bahçeden tek sıçrayışta gözlerden kayboldu. Olay, Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti ve anlar kameralara böyle yansıdı.

