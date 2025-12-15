Kocaeli'den Gümüşhane'ye Uyuşturucu Taşıyan Şahıs Jandarmaya Yakalandı
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kocaeli'den Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Operasyon sonucunda Y.D. isimli şahıs yakalandı.
Operasyon Detayları
KOM ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin bulunduğu araç Övündü köyü mevkiinde durduruldu. Narkotik köpeğinin şahsa ve araca verdiği tepkinin ardından alınan adli arama kararıyla arama gerçekleştirildi.
Aramada 91 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza hapı, 4 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Hukuki Süreç
Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda, şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
KOCAELİ'DEN GÜMÜŞHANE'YE UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞAHIS JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI.