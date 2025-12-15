DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,37 -1,01%
BITCOIN
3.836.434,83 -1,34%

Kocaeli'den Gümüşhane'ye Uyuşturucu Taşıyan Şahıs Jandarmaya Yakalandı

Gümüşhane KOM ve Merkez İlçe Jandarma ekipleri, Kocaeli'den uyuşturucu getirdiği belirlenen Y.D.'yi Övündü köyünde durdurarak ele geçirilen maddelerle gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:12
Kocaeli'den Gümüşhane'ye Uyuşturucu Taşıyan Şahıs Jandarmaya Yakalandı

Kocaeli'den Gümüşhane'ye Uyuşturucu Taşıyan Şahıs Jandarmaya Yakalandı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kocaeli'den Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Operasyon sonucunda Y.D. isimli şahıs yakalandı.

Operasyon Detayları

KOM ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin bulunduğu araç Övündü köyü mevkiinde durduruldu. Narkotik köpeğinin şahsa ve araca verdiği tepkinin ardından alınan adli arama kararıyla arama gerçekleştirildi.

Aramada 91 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza hapı, 4 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Hukuki Süreç

Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda, şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

KOCAELİ'DEN GÜMÜŞHANE'YE UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞAHIS JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI.

KOCAELİ'DEN GÜMÜŞHANE'YE UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞAHIS JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri