İsrail'den Gazze için Zorla Yerinden Etme Planı

İsrailli Bakan Smotrich, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmek için Savunma Bakanlığı'nda yeni bir departman kuracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 20:26
İsrail'den Gazze için Zorla Yerinden Etme Planı

İsrail'den Tartışmalı Zorla Yerinden Etme Planı

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi amacıyla Savunma Bakanlığında yeni bir departman kurma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Israel Hayom adlı haber sitesi üzerinden gündeme getirilen konu üzerine Smotrich, Meclis'te düzenlenen "İsrail toprağı lobisi" toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu. Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinden sorumlu bir departmanın kurulması için Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte hazırlık yaptıklarını belirtti.

Smotrich, bu süreçte bütçenin herhangi bir engel oluşturmayacağını vurgulayarak, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin kendisine verdiği mesajı aktardı: "İsrail'i sevmeyen 2 milyon kişinin sınırlarınıza bu kadar yakın kalmasına izin verilemez."

Karmaşık Lojistik Süreç

Zorla yerinden etme işlemine ilişkin öngörülerini paylaşan Smotrich, eğer günde 5 bin kişi yerinden edilirse bunun bir yıl süreceğini ifade etti. Ayrıca, sürecin lojistik bakımından karmaşık olduğunu, her bireyin hangi ülkeye gideceğinin belirlenmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Bakan, Tel Aviv'in, Gazze'den zorla yerinden edilenler için hangi ülkelerin kabul edeceği konusunda ABD yönetimi ile işbirliği içinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

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