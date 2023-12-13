İsrail'den gündemi sarsan Hamas itirafı: Zafer çok uzak

Jerusalem Post gazetesi, İsrail’in Gazze savaşında beklediği sonucu alamadığını ileri sürdü. Gazeteye göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Hamas’a yönelik sert açıklamaları, savaşın gidişatını değiştirmiyor.

Gazete, Pazartesi günü Gallant’ın Hamas’ın kuzey Gazze’de çöküşe yaklaştığını, Netanyahu’nun da Hamas militanlarına ‘teslim olun ya da ölün’ dediğini hatırlattı.

Ancak Jerusalem Post, Gazze’de yaşananların İsrail’in iddia ettiği gibi olmadığını, Hamas’ın direnişini sürdürdüğünü ve İsrail’in zaferinin uzak bir ihtimal olduğunu yazdı.





Jerusalem Post gazetesi, İsrail’in Gazze’de Hamas’a karşı zafer kazanamadığını iddia etti. Gazeteye göre, İsrail’in siyasi liderleri Hamas’ın zayıfladığını söylerken, uzmanlar şehir savaşının savaşı uzun ve belirsiz kılacağını belirtiyor.

Gazete, Moshe Dayan Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi Filistin Araştırmaları Forumu başkanı Dr. Michael Milstein’in ‘Hamas’a büyük zarar verdik’ açıklamasını da aktardı.





Jerusalem Post gazetesi, İsrail’in Gazze’de Hamas’ı yenemediğini öne sürdü. Gazeteye göre, İsrail’in siyasi liderleri Hamas’ın bittiğini iddia ederken, uzmanlar şehir savaşının savaşı zorlaştıracağını ve zaferin daha belirsiz olacağını söylüyor.

Gazete, Moshe Dayan Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi Filistin Araştırmaları Forumu başkanı Dr. Michael Milstein’in ‘Hamas’a büyük yara açtık’ dediğini aktardı.

Milstein, ‘Ama İsrail Hamas’ı ortadan kaldırmaktan çok uzakta. Çoğu savaşçısı hâlâ yaşıyor; hâlâ roket atıyorlar.’ diye ekledi.

Gazete, 1 Aralık’ta ateşkesin bozulduğunu ve İsrail’in Gazze’nin güneyine kara harekatı başlattığını da yazdı.

İsrail, bu bölgenin Hamas’ın askeri merkezi olduğunu ve rehin aldığı İsraillilerin burada olduğunu düşünüyor. İsrail, ayrıca yeraltında saklandığına inandığı Hamas lideri Yahya Sinwar’ı öldürmeyi planlıyor.

Gazeteye göre, Kudüs İbrani Üniversitesi’nden Profesör Danny Orbach, ‘Bu, çok dikkatli ve uzun süreli bir operasyon olacak ve daha çok İsrail askerinin canına mal olabilir.’ dedi.

Milstein, ‘Siyasi liderler Hamas’ın çökmek üzere olduğunu söylüyor, ama Hamas’ın bitmesine daha çok var.’ dedi ve Sinwar’ın öldürülmesinin bile direnişi durdurmayacağını savundu.