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İsrail'den Hamas'a Esir Takası İçin Yeni Teklif İddiası

İsrail'in Hamas ile esir takası için yeni şartlar önerdiği belirtildi. Öneride saldırıların durması da yer alıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:28
İsrail'den Hamas'a Esir Takası İçin Yeni Teklif İddiası

İsrail ve Hamas Arasındaki Esir Takası Müzakereleri

İsrail'in, Hamas ile olası esir takası anlaşması çerçevesinde yeni şartlar içeren bir teklif sunduğu iddia edildi. Bu teklif, İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Gazze’deki saldırıların durması ve Filistinli tutukluların da bırakılmasını kapsıyor.

Teklifin Detayları

İsrail'in resmi televizyonu KAN tarafından aktarılan habere göre, önerilen planda Gazze’deki İsrailli esirlerin aynı anda serbest bırakılması talebinin yanı sıra, Filistinli tutukluların da serbest bırakılması öngörülüyor. Ayrıca, Hamas yönetiminin Gazze’den güvenli bir biçimde ayrılması planlanıyor.

Bu teklif, “Gazze’nin silahsızlandırılması ve yeni bir yönetim sisteminin kurulması” gibi maddeleri de içeriyor. İddialara göre, tekif, geçtiğimiz hafta ABD’li yetkililerle yapılan bir toplantıda gündeme geldi.

Ailelerden Destek Çağrısı

Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu aracılığıyla, hükümetin teklifin kamuoyuna açık bir biçimde desteklemesi gerektiğini belirtti.

Uzun Süredir Devam Eden Müzakereler

Öte yandan, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü Gazze saldırılarını durdurmak amacıyla taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor. Başbakan Netanyahu, uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden ötürü Hamas ile esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştiriliyor.

İsrail’in anlaşma taslağı, Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolü sürdürme ısrarı nedeniyle müzakerelerin zorlayıcı hale geldiği vurgulanıyor.

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