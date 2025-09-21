İsrail'den İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin tanımasına 'Hamas'a ödül' tepkisi

İsrail, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanımasını 'Hamas'ı ödüllendirmek' diye nitelendirirken, aşırı sağcı bakanlar Batı Şeria'nın ilhakını talep etti.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:15
İsrail, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararına tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararın 7 Ekim'in doğrudan bir sonucu olduğunu savundu ve kararın Bu Hamas’ı ödüllendirmekten başka bir şey değil. şeklinde nitelendirildiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in, Hamas'ın İngiltere'deki Müslüman Kardeşler tarafından cesaretlendirildiği yönündeki iddiaları tekrarlandı.

Aşırı sağcı bakanlardan Batı Şeria'yı ilhak çağrısı

İsrailli aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, söz konusu karara yanıt olarak Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savundu. Her iki bakan da ABD merkezli X platformundan yaptıkları paylaşımlarda kararın acil yanıt gerektirdiğini belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, tehdidini daha da sertleştirerek Filistin terör otoritesi tamamen yok edilmeli. ifadelerini kullandı ve Batı Şeria'nın ilhakı için kabineye öneri sunmayı planladığını söyledi.

Maliye Bakanı Smotrich ise İngiltere ve diğer ülkelerin geleceklerini belirleyemeyeceğini iddia ederek, verilecek cevabın Batı Şeria'nın ilhakı olması gerektiğini öne sürdü ve Başbakan Netanyahu'ya Sayın Başbakan, zamanı geldi ve bu sizin elinizde. diye seslendi.

Gazze'deki esir yakınlarından karara tepki

Öte yandan Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları yaptıkları açıklamada, Filistin Devleti'nin kurulmasının şartının Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması olduğunu savunarak İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın tanıma kararına tepki gösterdi.

