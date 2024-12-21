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İsrail'den Kemal Advan Hastanesi'ne Boşaltma Uyarısı: Sağlık Durumu Kritik

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni derhal boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu, hastalar tehlikede.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 23:56
İsrail'den Kemal Advan Hastanesi'ne Boşaltma Uyarısı: Sağlık Durumu Kritik

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yönetimini derhal tahliye etmeleri konusunda uyardı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bu durumu kamuoyuna duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, hastanenin felaket bir durum içinde olduğunu belirtti. Berş, "Hastane eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya maruz kalıyor. İsrail ordusu, hastaneyi derhal boşaltmamızı talep ediyor ancak bu sırada hastane doğrudan bombalarla hedef alınıyor." açıklamasında bulundu.

Berş, hastanenin keskin nişancı ateşi ve tanklardan atılan mermilerle vurulduğunu ifade ederek, bu saldırıların hastalar ve sağlık ekiplerinin hayatını tehlikeye attığını vurguladı. Berş, dünyayı, bu saldırıları durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.

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