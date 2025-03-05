İsrail'den Lübnan'a SİHA Saldırısı: Yaralılar Var

İsrail, Lübnan’ın Nakura Beldesine SİHA ile Saldırdı

İsrail, Lübnan’ın güneyinde bulunan Nakura beldesinde bir araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenledi. Bu olay, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından doğrulandı.

Yaralılar ve Olayın Detayları

Saldırı sonucunda, bölgede hurda toplayan iki kardeşin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Olay yerine ulaşmaya çalışan Lübnan ordusu ve vatandaşların, İsrail'in SİHA saldırısı nedeniyle engellendiği belirtildi.

İsrail'in Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Nakura bölgesinde çok sayıda şüphelinin savaş teçhizatı taşıdığını" iddia etti. Bu durumda SİHA’nın saldırı düzenlediğini ifade etti.

Başka Bir Saldırı Daha

Öte yandan, Lübnan’ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa beldesi yakınlarında da bir vatandaşın bulunduğu bölgeye İsrail ordusuna ait bir SİHA'nın ses bombası attığı bildirildi.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in sık sık anlaşmayı ihlal ettiği kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında en az 82 kişi hayatını kaybetti, 279 kişi ise yaralandı.