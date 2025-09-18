İsrail'den Lübnan Güneyine Hava Saldırısı: Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit Hedefte

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit'i hedef aldı; tahliyeler, yol kapanmaları ve can kayıpları bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:14
İsrail'den Lübnan Güneyine Hava Saldırısı: Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit Hedefte

İsrail'den Lübnan Güneyine Hava Saldırısı: Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit Hedefte

Saldırı, sivillerin tahliyesine ve yolların kapatılmasına yol açtı

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırılarda Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit art arda hedef alındı.

Haberde, Kefr Tibnit-Nebatiye el-Fevka otoyolu üzerinde saldırı tehdidi nedeniyle bölge sakinleri ve çevredeki bazı mahallelerin tahliye edildiği, bunun sonucunda Nebatiye ve çevresine yoğun trafik oluştuğu kaydedildi.

Saldırılar devam ettiği sürece sivillerin güvenliği için Zavtar kavşağından Kefr Tibnit’e giden yolun kapatıldığı aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Nebatiye'ye bağlı Meys el-Cebel, Kefr Tibnit ve Debbin beldelerindeki bazı noktalara yönelik saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) dün akşam Baalbek'te bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı yaşamını yitirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun güney Lübnan'a neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun 4 bin 300'den fazla ihlal gerçekleştirdiği, bu süreçte en az 271 kişinin hayatını kaybettiği ve 610 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun, güneyden kısmi çekilme gerçekleştirmesine rağmen, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepede işgalini sürdürdüğü vurgulandı.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD'nin yer aldığı hatırlatıldı.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava saldırısı...

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail savaş uçaklarının Nebatiye iline bağlı Kefr Tibnit beldesine düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava saldırısı...

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sednaya Hapishanesi Sanal Gerçeklikle Şam'da Ziyarete Açıldı
2
ABD, fentanil kaçakçılığı iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanlarının vizelerini iptal etti
3
Muğla'da 56 Düzensiz Göçmen Yelkenlide Yakalandı, 4 Şüpheli Gözaltında
4
Türkiye, UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi Üyeliklerine Seçildi (2026-2029)
5
Güngören'de Çocuğun Önünde Bıçaklı Saldırı: 2 Zanlı 'Kasten Yaralama' Suçundan Tutuklandı
6
Starmer ve Trump'tan Chequers'ta Kritik Mesaj: "Gazze'deki durum tolere edilemez"
7
İsrail'den Lübnan Güneyine Hava Saldırısı: Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit Hedefte

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)