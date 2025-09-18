İsrail'den Lübnan Güneyine Hava Saldırısı: Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit Hedefte

Saldırı, sivillerin tahliyesine ve yolların kapatılmasına yol açtı

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırılarda Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit art arda hedef alındı.

Haberde, Kefr Tibnit-Nebatiye el-Fevka otoyolu üzerinde saldırı tehdidi nedeniyle bölge sakinleri ve çevredeki bazı mahallelerin tahliye edildiği, bunun sonucunda Nebatiye ve çevresine yoğun trafik oluştuğu kaydedildi.

Saldırılar devam ettiği sürece sivillerin güvenliği için Zavtar kavşağından Kefr Tibnit’e giden yolun kapatıldığı aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Nebatiye'ye bağlı Meys el-Cebel, Kefr Tibnit ve Debbin beldelerindeki bazı noktalara yönelik saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) dün akşam Baalbek'te bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı yaşamını yitirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun güney Lübnan'a neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun 4 bin 300'den fazla ihlal gerçekleştirdiği, bu süreçte en az 271 kişinin hayatını kaybettiği ve 610 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun, güneyden kısmi çekilme gerçekleştirmesine rağmen, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepede işgalini sürdürdüğü vurgulandı.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD'nin yer aldığı hatırlatıldı.

