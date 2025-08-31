İsrail'den Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı: Nebatiye ve Ayta eş-Şab Hedefte

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre saldırılarda insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

Saldırı Detayları

NNA'nın aktardığına göre İsrail İHA'ları Nebatiye kentinin kuzeyini, Ali et-Tahir bölgesinin tepelik alanlarını ve Kefer Tebnit kırsalını hedef aldı. Saldırıların şiddeti nedeniyle çevredeki evlerin sarsıldığı belirtildi.

Ayrıca Nebatiye'ye bağlı Ayta eş-Şab beldesinde bir ev de hedef alındı. İsrail ordusu, bu bölge ve diğer hedeflerde Hizbullah'a ait altyapıların vurulduğunu ve bölgelerde Hizbullah'a ait askeri faaliyetlerin gözlemlendiğini öne sürdü.

Ateşkesin Ardından Durum

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulunduğu, bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun bölgeden kısmi çekilme gerçekleştirdiği belirtilse de, son çatışmalarda ele geçirilen 5 stratejik tepenin işgalinin sürdüğü ifade ediliyor.