İsrail'den Lübnanlılara Uyarı Mesajı: 'Evlerinizi Boşaltın'

İsrail, Lübnanlılara Acil Uyarı Yolladı

İsrail, Lübnan’daki vatandaşların telefonlarına acil olarak "bulundukları yerleri derhal boşaltmaları" yönünde mesajlar gönderdi.

Lübnan'daki Mesajlar ve Psikolojik Savaş

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, Beyrut ve çevresindeki pek çok kişi, bu uyarı mesajları ile karşılaştı. Mesajların, İsrail'in yürüttüğü psikolojik savaş stratejisine hizmet eden bir hamle olduğu ifade ediliyor.

Özellikle Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari'nin ofisine de "binanın boşaltılması" çağrısının yapıldığı bir mesajın geldiği belirtildi. Makari, bu mesajların rastgele gönderildiğini ve Beyrut'taki birçok vatandaşa ulaştığını duyurdu.

Konuyla İlgili Açıklama

Bakan Makari, İsrail'in uyguladığı psikolojik savaşın bir parçası olarak bu tür mesajların gönderildiğini kaydetti. Ayrıca, Enformasyon Bakanlığı'nın çalışanlarının görevlerine devam ettiğini ve bu durumun ilgili makamlarca takip edildiğini vurguladı. Makari, halkı bu tür mesajlara gereğinden fazla itibar etmemeleri konusunda uyardı.

İsrail Ordusu'ndan Tahrik Edici Açıklamalar

İsrail'in Haaretz gazetesi, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik yeni bir saldırı planladığını ve bunun önceki saldırılardan daha büyük olacağını bildirdi. Bugün sabah saatlerinde, Lübnan’ın güneyindeki sivil halka, Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen evlerin boşaltılması çağrısı yapıldı.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Hizbullah’ın birçok konut ve binada silah sakladığını öne sürerek, bölgedeki sivil halka bu binaların boşaltılması gerektiği yönünde bir uyarı yaptı. Adraee, Hizbullah’ın bazı saldırılara hazırlandığını da ifade etti.