Ağrı Patnos'ta Kar Sevinci: Çocuklar Sokaklara Çıktı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezi ile yüksek kesimleri beyaz bir örtüyle kapladı. Aralıklarla devam eden yağış, sabah saatlerinde ortaya çıkan manzaralarla vatandaşların beğenisini topladı.

Beyaz örtü ve kartpostallık manzaralar

Yağışın ardından cadde, sokak ve binaların çatıları beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer arttığı görüldü. Kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği ilçede halk, güne etkileyici kar manzaralarıyla uyandı.

Çocukların kar sevinci

Yağan karı fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkarak kar topu oynadı ve kardan adam yaptı. Çocukların kar sevinci, ilçede renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.

Haber: MG-AT

