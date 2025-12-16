DOLAR
Yozgat'ta Kar Altındaki Güller Kartpostallık Görüntüler

Yozgat’ta sabah başlayan kar yağışı açan gülleri beyaz örtüyle kapladı; kartpostallık görüntüler fotoğraf tutkunlarını ve vatandaşları etkiledi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:08
Yozgat'ta Kar Altındaki Güller Kartpostallık Görüntüler

Yozgat'ta Kar Altındaki Güller Kartpostallık Görüntüler

Sabah başlayan yağış açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı

Yozgat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte açan çiçekler beyaz bir örtü altında kaldı. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağış, baharı karşılayan güllerin üzerine kar düşmesine neden oldu.

Karla kaplanan güller, vatandaşların ilgisini çekerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Doğayla iç içe oluşan bu manzaralar, fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekti.

Fatih Gezer kar altında kalan gülleri fotoğrafladı ve şu ifadeleri kullandı: "Yozgat’ta etkili bir kar yağışı başladı. Güller açmıştı, karla birlikte çok güzel bir görüntü oluştu. Bu anları kaçırmamak için fotoğraf çektim"

