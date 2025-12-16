DOLAR
Kavak'ta hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 yaralı

Samsun Kavak'ta Kayaköy Mahallesi yolunda hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu araç şarampole düştü; 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:55
Kaza yerinde ilk müdahale yapıldı

Samsun’un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, Kayaköy Mahallesi yolunda ilerleyen hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu araç şarampole düştü.

Edinilen bilgiye göre, H.S. yönetimindeki 55 AIL 17 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden H.A. idaresindeki 55 UG 328 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole düştü.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazada sürücü H.S. ile araçta yolcu olarak bulunan S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

