İsrail'den Mescid-i Aksa Açıklaması

Mescid-i Aksa'daki Mevcut Statüko Korunacak

İsrail Başbakanlık Ofisi, Mescid-i Aksa'daki statükonun mevcut haliyle korunmaya devam edeceğini açıkladı. Bu açıklama, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine izin verildiği" yönündeki sözlerinin ardından geldi.

Ben-Gvir'in Açıklamaları Üzerine Gelen Tepkiler

Başbakanlık Basın Ofisi, Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunun değişmeyeceğini vurgulayarak, Ben-Gvir'in ifadelerini yalanladı. Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde düzenlenen bir toplantıda Mescid-i Aksa'yla ilgili emellerini açıkça dile getirerek, mevcut düzenin değiştirilmesini savundu.

Uluslararası Anlaşmaların Önemi

Öte yandan, 1994'te Ürdün ile İsrail arasında imzalanan Vadi Araba Anlaşması gereği, Kudüs'teki dini işlerden Ürdün sorumludur. Aynı şekilde, 2013 yılına ait bir başka anlaşma ile Kudüs’teki kutsal mekânların savunma ve vesayet hakkı Ürdün’e verilmiştir.

Mescid-i Aksa'nın yönetimi Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yürütülmektedir. Geçmişte Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izniyle Mescid-i Aksa'yı ziyarete gidebilen Yahudilere, 2003 yılından bu yana İsrail'in tek taraflı yasakları nedeniyle polis eşliğinde Müslümanların kutsal alanına giriş yapılmaktadır.

Tarihi Statüko ve İhlaller

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa’da sadece Müslümanların ibadet edebileceğini, diğer din mensuplarının ise yalnızca ziyaret gerçekleştirebileceğini öne sürmektedir. Ancak, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya yaptıkları baskınlar ve ibadet ritüelleri, sıkça basına yansımaktadır.