İsrail'den ramazan ayı için Mescid-i Aksa'da kısıtlama kararı

Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerine yasak getirilmesi konusunda İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in çağrısı sonrası Başbakan Binyamin Netanyahu konuyla ilgili görüşünü belirtti. İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberine göre, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışma çıkacağı uyarısına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerini kısıtlamasına izin verdiği söylendi.

Bu konuyla ilgili son kararın yakın günlerde verilmesinin umulduğu belirtildi. Haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya az sayıda Filistinlinin girebileceği ifade edildi. Diğer yandan, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, X sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." dedi.

Hamas, yazılı bir açıklama yaparak, Netanyahu'nun İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerine yasak getirilmesi talebini kabul etmesini, "İsrail hükümetindeki radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına karşı yürüttüğü siyonist suçun ve din savaşının derinleşmesi" şeklinde yorumladı.

Açıklamada, namaz kılmaya gelenlerin girişine kısıtlama getirilmesinin kutsal Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün çiğnenmesi" anlamına geldiği belirtildi. Bu durumun, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya karşı saldırılarını yoğunlaştırma amacını ortaya koyduğu vurgulandı. Açıklamada, Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'de yaşayan Filistinlilerden bu suç sayılan kararı kabul etmemeleri ve karşı koymaları istendi. Filistinlilerden harekete geçip Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri talep edildi.

Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine yasak getirilmesi konusunda İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in X sosyal medya hesabında çağrıda bulunduğu daha önce açıklanmıştı.

Şin-Bet, siyasileri, İsrail toprakları (1948'de işgal edilen topraklar) ve Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin Aksa'ya girişine kısıtlama getirilmesinin büyük güvenlik problemlerine yol açacağı konusunda uyardığı İsrail medyasında son günlerde yer alan haberlere göre Mescid-i Aksa'ya erişimi sınırlayan İsrail polisi, 7 Ekim'den beri özellikle cuma namazları sırasında bölgeye girişleri kısıtlıyor.