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İsrail'den Trump'a Teşekkür: İran'a Yönelik Saldırılarla Destek Bulundu

İsrailliler, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası Trump'a büyük bir pankartla teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 15:50
İsrail'den Trump'a Teşekkür: İran'a Yönelik Saldırılarla Destek Bulundu

İsrail'de, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından büyük bir elektronik panoya ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben "Teşekkürler Bay Başkan" ifadesi yansıtıldı.

Bu elektronik pano, İran'a yönelik saldırılara katılması için ABD'de sürdürülen kamuoyu kampanyasının bir parçası olarak tasarlandı. Daha önce, Trump'a "Bay Başkan, işi bitir" mesajı veren panoda şimdi de "Teşekkürler Bay Başkan" ifadeleri yer alıyor.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı, daha önce İsrail kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu olmuştu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Bu adım, İsrail hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, saldırılara karşı dünyadan pek çok tepki de geldi. ABD'nin İran'a yönelik bu askeri eylemi, İsraillilere Trump'a teşekkür etme fırsatı sundu.

İsrail'de, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından Tel...

İsrail'de, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından Tel Aviv'de büyük bir elektronik panoya ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben "Teşekkürler Bay Başkan" ifadesi yansıtıldı.

İsrail'de, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından Tel...

İsrail'de, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından Tel Aviv'de büyük bir elektronik panoya ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben "Teşekkürler Bay Başkan" ifadesi yansıtıldı.

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