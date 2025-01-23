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İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Rubio'ya Trump'ın Batı Şeria Kararı İçin Teşekkür Etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Marco Rubio ile yaptığı görüşmede Trump'ın Batı Şeria kararı için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:46
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Rubio'ya Trump'ın Batı Şeria Kararı İçin Teşekkür Etti

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Rubio'ya Teşekkür

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Biden yönetiminin Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören kararını kaldırmasından dolayı teşekkür etti.

Görüşmenin Detayları

Bakan Saar, X sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda, Rubio ile gerçekleştirdikleri toplantıda Trump'ın göreve geldiği andan itibaren attığı adımları ele aldıklarını belirtti. Saar, "Başkan Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi, Husilere karşı aldığı kararlar ve Yahuda ve Samara'daki İsraillilere yönelik haksız yaptırımların kaldırılması yönündeki kararlı icraatından dolayı İsrail'in takdirlerini ifade ettim" ifadelerini kullandı.

Hukuk Kurumları ve İşbirliği

Saar, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına da atıfta bulunarak, "siyasallaşmış uluslararası hukuk kurumları ve bu konuda atılması gereken adımlar" hakkında konuştuklarını aktardı. Aynı zamanda, İsrail'in Trump yönetimiyle yakın çalışmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Rubio'ya Ziyaret Daveti

Saar, Rubio'yu İsrail'i ziyaret etmeye davet ettiğini belirtti ve iki liderin yakın zamanda tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Biden Yönetiminden Yaptırımlara Dönüş

Eski ABD Başkanı Joe Biden, 1 Şubat 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan ve topraklarını gasbeden aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Bu karar sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilerle ilgili yaptırım kararı almıştı. Trump ise ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin bu yaptırımlarını kaldırmıştı.

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