İsrail E1 Projesi'ne Nihai Onay Verdi: Ma'ale Adumim Genişliyor, Doğu Kudüs İzole Ediliyor

İsrail, Doğu Kudüs ile Ma'ale Adumim arasına 3 bin 401 yeni yasa dışı konut içeren E1 Projesi'ne nihai onay verdi; proje Batı Şeria'yı bölecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:11
İsrail, E1 Projesi'ne nihai onay verdi

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi Ma'ale Adumim arasındaki bağlantıyı koparmayı hedefleyen E1 Projesi'ne nihai onay verdi. Karar, Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde duyuruldu.

Planın ayrıntıları

Plan kapsamında, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Ma'ale Adumim arasına 3 bin 401 yeni yasa dışı konut inşa edilmesi öngörülüyor. Projenin hedefleri arasında Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve bu bölgelerin izole edilmesi bulunuyor.

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye civarına inşa edilen Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlama amacıyla başlatılan E1 planı için daha önce 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmiş, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel yapılması hedeflenmişti.

Siyasi tepki ve çağrılar

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, projeyi duyururken "Filistin devleti fikrini ortadan kaldıracak" ifadelerini kullanmıştı. Smotrich, geçen hafta Ma'ale Adumim yerleşimini 20 Ağustos Çarşamba gününden itibaren genişleterek iki katına çıkarmayı planladıklarını belirtmiş; "E1 projesiyle Ma'ale Adumim yerleşimini Kudüs kentine bağlamayı ve Filistinlilerin Ramallah ile Beytüllahim kentleri arasındaki ulaşımını kesmeyi planlıyoruz" demişti.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim yetkilisi Aviv Tatarsky, alınan onay kararını eleştirerek, bunun "İsrail yönetiminin Bakan Smotrich'in Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmayı ve Batı Şeria'yı fiilen ilhak etmeyi amaçlayan 'stratejik planını' ne kadar kararlı bir şekilde sürdürdüğünü gösterdiğini" söyledi ve bu uygulamayı "apartheid rejiminin kasıtlı bir seçimi" olarak nitelendirdi.

Tatarsky, "Uluslararası toplum, barış ve Filistin devleti konusunda ciddiyse, E1 bölgesinde Filistinlilerin yerinden edilmesini ve Batı Şeria'nın kalbinde yeni bir yerleşim yerinin kurulmasını önlemek için hızlı bir şekilde harekete geçmelidir." çağrısında bulundu.

Projenin amaçları ve etkileri

E1 Projesi'nin uygulanması halinde, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki coğrafi ve sosyal bağın zayıflatılması, bölgedeki Filistin yerleşimlerinin izole edilmesi ve Batı Şeria'nın kuzey-güney bütünlüğünün zarar görmesi bekleniyor. Projenin onayı, bölgedeki gerilimleri artırma ve uluslararası tepki çekme potansiyeli taşıyor.

