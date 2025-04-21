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İsrail, Gazze'de 10 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılar sırasında alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 13:08
İsrail, Gazze'de 10 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail Ordusu, Gazze'den 10 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdüğü saldırılar kapsamında Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı. Konu hakkında Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılan Filistinlilerin Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Ateşkesin Ardından Yeniden Başlayan Saldırılar

İsrail ordusunun saldırılarına, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı yeniden başlaması üzerine, Gazze'de sivil kayıplar ararındı. İlgili verilere göre, saldırıların yeniden başlamasıyla birlikte çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklar olmak üzere 1827 Filistinli hayatını kaybetti ve 4 bin 828 kişi yaralandı.

Can Kaybı ve Yaralı Sayıları Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 210'a, yaralı sayısı ise 116 bin 869'a yükselmiştir. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine sebep olmaktadır.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10...

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı. İsrail güçlerince serbest bırakılan 10 Filistinli, Kızılhaç ekiplerinin araçlarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10...

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı. İsrail güçlerince serbest bırakılan 10 Filistinli, Kızılhaç ekiplerinin araçlarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

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