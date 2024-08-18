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İsrail, Gazze'de 450 Bin Filistinliyi Zorla Göçe Zorluyor

İsrail, Gazze'deki 450 bin Filistinliyi güvenli bölge iddiasıyla göçe zorladığını açıkladı. Durum uluslararası tepkilere yol açtı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 01:40
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 01:40
İsrail, Gazze'de 450 Bin Filistinliyi Zorla Göçe Zorluyor

İsrail'in Gazze'deki Zorunlu Göç Uygulamaları

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in güvenli bölge olarak tanımladığı alanlarda yaşayan 450 bin Filistinlinin zorla göç ettirildiği ifade ediliyor. Bu durum, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirmekte.

Sivil Savunma Birimi'nden Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Han Yunus'un doğusu ve merkezi, Deyr el-Belah, Megazi ve Ez-Zuveyde'de boşaltma talimatı verdiğini belirtti. Bu durumun, 450 bin Filistinli için insani koşulları zorlaştırdığını vurguladı.

Uluslararası Hukuka İhlal İddiası

Basal, "İsrail işgali, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan Filistinlilerin yaşam koşullarını ağırlaştırmak için yeniden yıkılan evlerinden ve barınma alanlarından çıkarılmalarına neden oluyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası hukukun "korku, şiddet ve aç bırakma" yoluyla zorla yerinden etmeyi yasakladığını aktardı.

BM ve Uluslararası Adalet Divanı'na Çağrı

Mahmud Basal, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanına, İsrail'in Filistinlileri Gazze'de zorla göç ettirme politikalarından vazgeçmesi için baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail Ordusu'ndan Son Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Megazi bölgesinin bazı kısımlarında, Selahaddin Caddesi’ndeki sokaklarda ve Gazze’nin orta kesimindeki Faruk ve Emel bölgelerinde boşaltma talebinde bulundu. Adraee, Filistinlileri daha önce "insani bölge" olarak tanımladığı ancak sık sık bombalanan El-Mevasi'ye gitmeye çağırdı.

Gazze'de Nüfusun %90'ı Yerinden Edildi

İsrail saldırıları sonucunda, Gazze'deki nüfusun %90'ının yerinden edilmesiyle çok sayıda Filistinli, derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. Bu durum, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

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