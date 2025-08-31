DOLAR
İsrail Gazze'de 80'den Fazla Patlayıcı Robotla Sivil Binaları Hedef Almakla Suçlanıyor

Gazze hükümeti, son üç haftada kuzeyde 80'den fazla patlayıcı robotla sivil binaların vurulduğunu ve halkın zorla göçe sürüklendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 13:51
Gazze yönetimi, son üç haftada özellikle kuzey bölgelerinde sivillerin yaşadığı mahallelerde gerçekleştirilen saldırılarda 80'den fazla patlayıcı yüklü robot kullanıldığını ve bunun geniş çaplı yıkıma yol açtığını açıkladı.

Hükümetin açıklaması ve suçlamalar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, işgalci güçlerin uygulamalarının halkı zorla göçe sevk etmeyi amaçladığı belirtilerek, "İşgalci İsrail ordusu, çocuk ve kadınlar dahil sivilleri hedef alıyor. Halkı zorla kitlesel göçe sürüklüyor." ifadelerine yer verildi.

Açlık politikası ve uluslararası hukuk iddiaları

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de 2,4 milyon kişiyi açlıkla cezalandırdığı ve özellikle Gazze kenti ile kuzey bölgelerinde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinlinin gıda ve suya erişiminin kasten engellendiği öne sürüldü. Bu durumun Cenevre Sözleşmeleri'ndeki Ek Protokol'ün 54. maddesinin açıkça ihlali olduğu vurgulandı.

Hükümet, uygulanan aç bırakma politikası nedeniyle şu ana kadar 124'ü çocuk olmak üzere 339 kişinin açlıktan öldüğünü ve sağlık sisteminin kalan unsurlarının da hedef alındığını belirterek, bunun yaşamın sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmaya yönelik kasıtlı saldırılar olduğunu kaydetti.

Direniş ve uluslararası çağrı

Açıklamada, "Tüm bu ağır saldırılara rağmen Gazze kenti ve kuzeyde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinli, zorunlu göçe boyun eğmeyi reddediyor ve işgalin zorla yerinden etme ve etnik temizlik politikasına karşı direnişlerini sürdürüyor." denildi.

Gazze yönetimi, uluslararası topluma söz konusu saldırı ve soykırımın derhal durdurulması, sivillerin korunması ve İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanması için "ciddi ve etkin" tutum alma çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca, "Şanlı halkımızın direncini selamlıyoruz. Sivil halka karşı devam eden işgal suçlarını en güçlü şekilde kınıyor, bu soykırımın sürmesinden işgalci İsrail'i ve ABD yönetimini doğrudan sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

