İsrail, Gazze'de Beyt Hanun'a Kara Saldırısı Başlattı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a kara saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırılar, Hamas'ın altyapısını hedef alıyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:28
İsrail, Gazze'de Beyt Hanun'a Kara Saldırısı Başlattı

İsrail Ordusu, Gazze'de Kara Saldırısı Başlattı

İsrail ordusu, Hamas'ın altyapısını hedef almak ve güvenlik bölgesini genişletmek amacıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun'a kara saldırısının başladığını açıkladı. Ordu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonları genişletme kararını aldı.

Ordu Sözcüsünden Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun dün itibarıyla Beyt Hanun bölgesindeki kara saldırılarına başladığını duyurdu. Adraee, saldırının amacının Gazze'nin kuzeyindeki güvenlik bölgesini genişletmek olduğunu belirtti.

Bu gelişmeler, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahında şiddetli saldırıların başlamasıyla birlikte yaşanmaktadır. Son olarak, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

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