İsrail Gazze'de Bir Filistinli Gazeteci Daha Öldü: Sayı 248'e Ulaştı

İsrail'in Gazze saldırılarında Foto Muhabiri Resmi Cihad Salim hayatını kaybetti; 7 Ekim 2023'ten beri ölen gazeteci sayısı 248'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:19
İsrail Gazze'de Bir Filistinli Gazeteci Daha Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Olay ve Resmi Açıklama

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, foto muhabiri Resmi Cihad Salim'in İsrail saldırıları sırasında Gazze'de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölü Sayısı ve İddialar

Medya ofisi açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze'de soykırım gerçekleştirdiği ve gazetecileri doğrudan hedef aldığı vurgulanarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 248'e çıktığı kaydedildi.

Tepkiler ve Çağrılar

İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması en güçlü şekilde kınandı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu ile tüm gazetecilik kuruluşlarına, Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik bu suçları kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in işlediği suçlar "iğrenç ve vahşi" olarak nitelendirildi ve bu suçlardan İsrail ile birlikte ABD yönetimi, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'nın sorumlu tutulduğu belirtildi.

Uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in iddia edilen suçlarını durdurma ve bu suçlardan sorumlu kişilerin hesap vermesini sağlama çağrısı yapıldı.

