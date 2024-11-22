İsrail, Gazze'de İslami Cihad ve Kassam Tugayları Komutanlarını Hava Saldırısında Öldürdü İddiası

İsrail Gazze’de Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1 İslami Cihad ve 2 İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanını öldürdüğünü iddia etti. Bu açıklama, bölgedeki gerilim ve çatışmaların hızla arttığı bir dönemde geldi.

Öldürülen Komutanlar ve Detaylar

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad füze birimi komutanı Halid Ebu Dakka'nın geçtiğimiz hafta hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Ebu Dakka'nın, Deyr el-Belah’taki insani bölgede çalıştığı ve İsraillileri hedef alan saldırıların planlanmasında önemli bir rol üstlendiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun diğer bir açıklamasında ise 20 ve 21 Kasım tarihlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlenen hava saldırısında 5 Hamas üyesinin öldürüldüğü ifade edildi. Bu üyelerden ikisinin ise İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanları Yahya Kehlut ve Muhammed Avkel olduğu belirtiliyor.

Bu iddialara karşılık olarak, İslami Cihad ve Hamas’tan henüz bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gelişmeler dikkatle izleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.