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İsrail, Gazze'deki 69 Filistinlinin Gözaltı Yerlerini Açıkladı

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 69 Filistinlinin tutulduğu yerleri duyurdu, gözaltı merkezleri ve hapishaneleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:41
İsrail, Gazze'deki 69 Filistinlinin Gözaltı Yerlerini Açıkladı

İsrail, Gazze'deki Filistinli Esirleri Belirledi

İsrail, aylar süren belirsizliğin ardından, Gazze Şeridi’nde alıkoyduğu 69 Filistinliden haber verdi. Bu kişilerin hangi gözaltı merkezlerinde ve hapishanelerde tutulduğu açıklandı.

Filistinli Kurumların Ortak Açıklaması

Filistinli Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail makamlarının bu kişilerin isimlerini içeren bir listeyi teslim ettiği belirtilerek, alıkonulan 69 kişinin nerelerde tutulduğuna dair detaylandırmalar yapıldı.

İlgili Gözaltı Merkezleri ve Hapishaneler

İsrail, bu 69 Filistinlinin Sde Teiman Gözaltı Merkezi ile Ofer ve Negev gibi hapishanelerde tutulduğunu bildirdi. Ayrıca, Gazze'de alıkonulan diğer Filistinli esirlere ilişkin de çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Önceki İddialar ve Devam Eden Belirsizlikler

Bir ay önce, İsrail'in Filistinli kurumlara verdiği yanıtta, ordunun bu esirlere dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını öne sürdüğü aktarıldı. Ancak bu yeni duyuru, uzun süredir devam eden belirsizliklere bir noktayı koymaya yönelik atılan bir adım olarak yorumlandı.

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