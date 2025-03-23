İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin Zorla Sürgünü İçin Yeni Birim Kuruyor

İsrail güvenlik kabinesi, Gazzelilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" amacıyla Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulmasını onayladı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik kabinesinin dün gece gerçekleştirdiği toplantıda Gazze Şeridinde yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesine odaklanan yeni birim kurulması kararının alındığı belirtildi.

Planlanan yeni müdürlüğün, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi için kara, deniz ve hava yoluyla geçişlerinin koordine edilmesi üzerine çalışacağı kaydedildi.

Ayrıca, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek için "tüm imkanlarıyla çalıştığı" ifade edildi.

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze'yi "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" belirtmişti. Gazze'nin tamamen yıkım alanı haline geldiğini vurgulayan Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmelerinin çok daha iyi olacağını savundu.

Trump ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını ileri sürdü.