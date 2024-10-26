İsrail Gazze'deki Hastanelere Saldırıyor: Filistinlileri Göçe Zorluyor

İsrail, Gazze’nin Kuzeyinde Filistinlileri Göçe Zorluyor

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarla bölgede sağlık sistemini çökertmeyi hedefliyor. 22 gündür süren saldırılarda, Filistinlilerin evlerini terk etmesi için baskı yapılmaktadır.

Sıkı Abluka ve İnşa Edilen Değişen Koşullar

Meşru Beyt Lahiya bölgesi sakini Mahmud Nassar, "İsrail ordusu, kuzey bölgelerini yiyecek ve su girişini engelleyerek aşamalı bir abluka altına aldı. Arkasından gelen hava ve kara saldırılarıyla evlerimizi yok etti" dedi. Nassar, hastanelerin hedef alınmasının halkı "ölüm ya da göç" arasında bir seçim yapmaya zorladığını ifade etti.

Hastanelerin Hedef Alınması ile Sağlık Hizmetleri Çökmekte

Gazze'nin kuzeyinde özellikle Kemal Advan, Endonezya ve El-Avde hastanelerinin yoğun saldırılara maruz kaldığını kaydeden Nassar, sağlık sisteminin çökmesiyle, ambulansların bile hastalara hizmet veremediğini, bu durumun sivil halk için ne denli zorlayıcı olduğunu bildirdi.

Bir diğer Beyt Lahiya sakini olan Ahid el-Mısri, "Kuzeydeki Filistinlilerin hayatı büyük bir tehlike altında. Sağlık hizmetleri durdu ve bu durum halkı açlık ve susuzluğa mahkûm ediyor" diye belirtti. Mısri, evlerinden ayrılmanın imkânsız olduğunu vurgulayarak İsrail’in saldırılarını kınadı.

Hastanelerden Yapılan Açıklamalar

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin hastaneler üzerindeki baskısının sürdüğünü duyurarak, tıbbi malzeme ve yiyecek girişinin engellendiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, Endonezya Hastanesinin bombalanmasının ardından hastanenin elektriksiz kaldığını ve en az iki hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu durum, Gazze'deki insani kriz durumunun ne denli derinleştiğini ortaya koymaktadır.