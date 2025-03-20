İsrail, Gazze'deki Kara Saldırılarında Refah'a Yöneldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürüttüğü kara saldırılarını bölgenin güneyindeki Refah kentine doğru genişlettiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, birliklerin Refah kentinin Şabura bölgesinde aktif olarak saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Özellikle Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta kesimlerinde de İsrail güçlerinin kara saldırılarına devam ettiği kaynaklar tarafından bildirildi. Bugün gerçekleştirilen hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Şabura bölgesinde İsrail ordusunun ateş açması sonucu Uday Ebu Umre isimli bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi bozarak, 18 Mart itibarıyla Gazze Şeridi'ne karşı yeniden şiddetli saldırılara başlamıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, son üç gündür sürdürülen saldırılarda en az 710 Filistinli'nin hayatını kaybettiği ve 900’den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda ölü sayısının 49 bin 617'ye, yaralı sayısının ise 112 bin 950'ye yükseldiği ifade edildi.