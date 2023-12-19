İsrail Gazze'deki saldırılarında 53 bin bomba kullandı

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yaptığı saldırılarda ortaya çıkan yıkımın boyutunu yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin büyük bir katliama maruz kaldığı, İsrail ve ABD güçlerinin Gazze Şeridi'nin her yerini bombaladığı ifade edildi.

İsrail saldırılarında, 53 bin ton bomba atıldığı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin her tarafında 52 bin 500 evin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 306 bin 500 evin de kısmi hasar gördüğü kaydedildi.

İsrail'in bombaladığı yerler arasında, Gazze Şeridi'ndeki 126 kamu binası ve 112 caminin tamamı, 200 caminin bir kısmı, 3 kilise, 90 okul ve üniversite ile 282 okul ve üniversitenin bir kısmı da yer aldı.





İsrail saldırılarında 22 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmet veremez hale geldiği aktarılan açıklamada, 138 sağlık kurumunun da hedef alındığı ifade edildi.



Açıklamada, 102 ambulansın İsrail bombaları yüzünden kullanılamaz duruma geldiği belirtildi.





İsrail saldırılarında 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ve 96 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 40 sağlık personeli ve 8 gazetecinin de İsrail güçleri tarafından tutuklandığı bildirildi.



Açıklamada, ayrıca, 7 bin kişinin kaybolduğu, bunların ya enkaz altında kaldığı ya da akıbetleri bilinmediği kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı 7 Ekim'de İsrail'e geniş çaplı bir saldırı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 19 bin 453 Filistinli öldü. Binlerce ölünün enkaz altında kaldığı bildirilirken, İsrail halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını da bombalayarak sivil altyapıyı yok etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 129'u karadan işgal sırasında olmak üzere 461 askerinin öldüğünü açıkladı.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 gün süreyle verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani mola"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir değiştirildi. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi hala alıkoyuyor ve hapiste tutuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında da 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah üyesi ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silahla ablukaya alınan 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden mahrum şekilde yaşamaya çalışıyor.