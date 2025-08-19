İsrail, Gazze esir takasında 'tüm esirler tek seferde' anlaşmasında ısrarcı

İsrail yönetimi, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası için sunduğu öneriye verdiği ilk yanıtın tüm esirlerin tek seferde bırakılmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşma olduğunu bildirdi.

KAN'ın haberine göre Tel Aviv'in ilk yanıtı

İsrail devlet televizyonu KAN, haberi Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkiliye dayandırdı. Habere göre Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın arabulucu ülkelerin sunduğu yeni öneriyi kabul etmesinin ardından, politikası doğrultusunda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi için belirlenen ilkeler çerçevesinde 50 İsrailli esirin tamamının tek seferde serbest bırakılması koşulunda ısrarcı olduğunu vurguladı.

Söz konusu yetkili, İsrail politikasının "tutarlı olduğunu ve değişmediğini" savunarak, "Hamas için son karar aşamasındayız. Geride hiçbir esir bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve aşamalı serbest bırakma teklifi

Yerel basına daha önce konuşan bir İsrailli yetkili, Hamas'ın ateşkes ve esir takası teklifine verdiği yanıtın arabulucular tarafından Tel Aviv yönetimine iletildiğini belirtmişti. Öte yandan İsrail basınına konuşan iki İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun arabulucuların sunduğu, İsrailli esirlerin aşamalı olarak serbest bırakılmasını öngören teklifi incelemek üzere görüşmeler gerçekleştirmesinin beklendiğini kaydetti.

Hamas'ın kabulü ve önerinin ayrıntıları

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunduğu öneriyi kabul ettiğini duyurmuştu. Açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

Mısır basını, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktardı. Önerinin, Gazze'ye insani yardımların kolayca girmesi için sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını da kapsadığı bildirildi.

Basına yansıyan bilgilere göre, ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli'nin serbest bırakılması ve 18'inin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında belli sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyordu.