İsrail, Gazze İslam Üniversitesi'ne Ait Binayı Vurdu — İşgal Planı Devrede

İsrail ordusu, Gazze'de Gazze İslam Üniversitesi'ne ait bir binayı vurdu; güvenlik kabinesinin 8 Ağustos onayı sonrası saldırılar yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 17:21
İsrail, Gazze İslam Üniversitesi'ne Ait Binayı Vurdu — İşgal Planı Devrede

İsrail, Gazze İslam Üniversitesi'ne Ait Binayı Vurdu — İşgal Planı Devrede

Güvenlik kabinesinin 8 Ağustos onayının ardından saldırılar yoğunlaştı

İsrail ordusu, işgal planını fiili olarak devreye soktuğu Gazze kentinde bulunan Gazze İslam Üniversitesi'ne ait bir binayı vurdu.

İsrail "güvenlik kabinesi", 8 Ağustos'ta kuzeydeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermesinin ardından, burada yaşayan Filistinlileri güneye sürmek için saldırıları yoğunlaştırdı.

Özellikle yüzlerce Filistinlinin yaşadığı çok katlı binalar sıklıkla hedef alınıyor.

Bugünkü saldırılarda, daha önce de bombalanan ve büyük kısmı yıkılan Gazze İslam Üniversitesi'ne ait bir bina vuruldu.

İsrail, saldırıdan önce üniversiteye sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere tahliye çağrısında bulundu, sonra da binayı hedef aldı.

İsrail ordusu bugün Gazze kentinde El-Kevser, Muhenna ve Er-Rabi binalarını vurmuştu; bu binaların vurulmasıyla yüzlerce aile evsiz kaldı.

İsrail güvenlik kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Pamukova'da 3. Çilek Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
2
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özel Video Klibi
3
Antalya'da Eski Futbolcunun Oğlu Haluk Altın Öldürüldü
4
Bakırköy'de çay ocağı yangını söndürüldü
5
Siirt'te İki Araç Çarpmasıyla 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
6
Ağrı'da valizde 4 litre 322 mililitre sentetik uyuşturucu: 2 şüpheli gözaltında
7
Küresel Sumud Filosu'ndan 10 Tekne Tunus'tan Gazze'ye Yola Çıktı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye