İsrail, Gazze Sağlık Kuruluşlarına 520 Kez Saldırdı

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden ateşkes sağlanana kadar Gazze Şeridi'ndeki sağlık kuruluşlarını toplamda 520 kez hedef aldı. El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği Müdürü Rafat el-Mecdelavi, bu durumu bir basın toplantısında kamuoyuna duyurdu.

Mecdelavi, Gazze'deki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıların 15 ay boyunca devam ettiğini vurgulayarak, 38 hastaneden 34'ünün tamamen hizmet dışı kaldığını belirtti. Ayrıca, ambulanslara yönelik saldırıların yaklaşık 100 defa gerçekleştirildiğini aktardı.

Orta Doğu İnsan Hakları Gözlemevinin Eylül 2024'te yayımladığı rapora göre, bölgede elektrik kesintileri hastane ve sağlık merkezlerinin çalışamaz hale gelmesine neden oldu. Bu durum, sağlık hizmetlerinin durmasına ve ölümlere yol açtı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 15 ay boyunca düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplamda 47 bin 107 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 111 bin 147 kişinin ise yaralandığını duyurdu.