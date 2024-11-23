İsrail, Gazze'yi Askeri Koridorlarla Bölmekte Kararlı: Yeni Stratejiler ve Etkiler

İsrail, Gazze'deki varlığını 'insani yardım' getirme iddialarıyla birbirine askeri koridorlar inşa ederek kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Son dönemde, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketin yanında, İsrail'in uzun vadeli kontrol uygulama amacına yönelik saldırıları dikkat çekiyor.

İsrail'in Haaretz gazetesinin 13 Kasım tarihli haberi, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya beldeleri arasında Netzarim Koridoru oluşturulmasıyla Gazze'nin bölünme planlarına hız verildiğini belirtiyor. Bu koridor, Gazze kentini Cibaliya'dan ayıran ilk coğrafi bölge olarak dikkat çekiyor.

Haberde, İsrail ordusunun oluşturduğu Netzarim Koridoru'nun, Gazze Şeridi'ni ikiye bölme hedefiyle genişletildiği ifade ediliyor. Ayrıca, Gazze'nin güneyini oluşturan Han Yunus ve Refah şehirlerini orta ve kuzey kesimden ayıran Kissufim Koridoru da henüz tamamlanmadı.

Kissufim Koridoru ve Yeniden Açılış Iddiası

12 Kasım'da Kissufim Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığı duyuruldu. Deyr el-Belah ve Han Yunus şehirleri arasında konumlanan bu kapı, İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesinden beri kapalıydı. Açılışın, ABD'nin insani yardım çağrılarına yanıt olarak yapıldığı düşünülüyor. Ancak, bu adımın askerî amaçlar taşıdığına dair endişeler de mevcut.

Askeri Koridorların İnşası ve Stratejik Hedefler

İsrail, Gazze'nin kuzeyini ayrıştırarak, bölge halkını tecrit etmeyi amaçlayan koridorlar kurmaya devam ediyor. Mefalsim Koridoru, Cibaliya'nın doğusundan başlayarak deniz kıyısına kadar uzanıyor. İsrailli uzmanlar, bu koridorların 'generallerin planı' olarak bilinen stratejinin bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Bölgedeki yıkım ve askeri operasyonlar devam ederken, bu koridorların kalıcı işgale zemin hazırladığı değerlendiriliyor. Özellikle, Netzarim Koridoru'nda genişlemenin yaşandığı belirtiliyor, böylece Gazze-İsrail arasındaki kontrol artıyor.

Philadelphi Koridoru Üzerindeki Etkiler

Philadelphi Koridoru, Mısır sınırındaki kritik bir geçiş noktası olarak bulunmaktadır. İsrail, bu koridoru kontrol altına alarak bölgedeki yıkımlara devam ediyor. 14 kilometre uzunluğundaki bu koridor, Hamas'ın kontrolündeyken İsrail tarafından genişletilmiş durumda.

İsrail, Gazze'nin kuzeyinden güneyine uzanan askeri stratejilerinin, bölgenin geleceğini şekillendireceği ve yerleşim alanlarının inşasını kolaylaştıracağı öngörülüyor. Bu durum, uluslararası güçlerin müdahil olma çabalarına rağmen, bölgede süregelmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.