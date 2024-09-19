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İsrail Genelkurmay Başkanı Savaş Planlarını Onayladı

İsrail, kuzey savaş planlarını onayladı. Gelişmeler çatışmaları artırdı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:27
İsrail Genelkurmay Başkanı Savaş Planlarını Onayladı

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Önemli Açıklama

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kuzeydeki operasyonların sürdürülmesi için gerekli savaş planlarını onayladığını bildirdi. Bu açıklama, İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından yapıldı.

İsrail-Lübnan Sınırında Çatışmalar Artıyor

İsrail-Lübnan sınırı boyunca, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana taraflar arasında patlak veren çatışmalar gün geçtikçe artış gösteriyor. Bu çatışmalar, bölgedeki güvenlik durumunu karmaşık hale getiriyor.

Lübnan'daki Patlamalar ve Sonuçları

Lübnan'da 17 Eylül tarihinde Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarında meydana gelen eş zamanlı patlamalar sonucunda, ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 2,800 kişi de yaralandı. Ülke genelindeki durum kötüleşirken, 18 Eylül'de daha fazla telsizin patlatılması sonucu 20 kişi öldü ve 450'den fazla kişi yaralandı.

İsrail’in Sorumluluğu ve Tepkiler

Lübnanlı yetkililer, bu olayların sorumlusunun İsrail olduğunu belirtti. Ancak, İsrail tarafında bu iddialara yönelik henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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