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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarla biri çocuk 6 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sonrasında evler tahrip edildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:27
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Artıyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine dün gece düzenlenen baskınlar sonucunda, biri çocuk olmak üzere 6 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki evlere baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Baskınlar ve Sonuçları

Açıklamada, İsrail ordusunun Ramallah, Nablus, Tubas ve Tulkerim gibi kentlerde baskınlar gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi. Baskınlar sırasında, Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği ve gözaltına alınan kişilerin yanı sıra ailelerinin de darp ve tehditlere maruz kaldığı kaydedildi.

Artan Gözaltı Sayıları

7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen gözaltılar ve baskınlar sonucu, gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği bildirildi. Aynı tarihte İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırının ardından Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltı uygulamalarında ciddi bir artış gözlemleniyor.

Hayatını Kaybedenler

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, 167’si çocuk olmak üzere 823 Filistinli hayatını kaybetti. Bu gelişmeler, bölgede devam eden gerginliğin ve yasadışı işgalin etkilerini gözler önüne seriyor.

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