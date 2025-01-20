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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 64 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskında çocuklar da dahil olmak üzere 64 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:27
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 64 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'da Düzenlediği Baskın

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde yaptığı baskında aralarında çocukların da bulunduğu toplam 64 Filistinliyi gözaltına aldı.

Baskın Detayları

Azzun beldesi sakinlerinden Faris Azzuni, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin akşam saatlerinde beldeye baskın düzenleyerek esnafı iş yerlerini kapatmaya zorladığını ifade etti. Azzuni, bu baskında İsrail askerlerinin bir camiye ve birçok eve de yöneldiğini belirtti.

Özellikle gözaltına alınan çocuklardan birinin en fazla 7 yaşında olduğuna dikkat çeken Azzuni, gözaltına alınan kişilerin beldenin meydanında yüzüstü yere yatırıldığını ve ardından İsrail güçlerinin kampına götürüldüğünü aktardı.

Çatışmalar ve Yaralılar

Baskıya karşı durmaya çalışan Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandığını belirten Azzuni, taş atanlara gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale edildiğini söyledi. Ayrıca, önceki gün düzenlenen baskında 3 Filistinlinin darp sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucu ülkelerden Katar tarafından duyurulduğu gibi, 15 Ocak tarihinde taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmıştı. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Bu üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ile 1900’ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşma kapsamında bir önceki gün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

Öte yandan, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Hatırlanacağı üzere, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda 471 gün boyunca 46,913 kişi hayatını kaybetmiş, 110,750 kişi yaralanmıştı.

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