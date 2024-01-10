İsrail güçleri çekiliyor: Deyr Belah'ın güneyinden büyük bir yıkım bırakarak geri çekildi

Yaklaşık bir ay önce Ebu Huli bölgesine giren İsrail güçleri, Gazze'nin ortasındaki Deyr Belah ile güneyindeki Han Yunus'u ayırdı. İsrail güçleri, bölgeden çekilirken arkalarında büyük bir "yıkım" bıraktı.

İsrail'in bombardıman ve buldozer saldırıları sonucu Ebu Huli bölgesi, yeşil alanlarını kaybetti. Bölgede bulunan tarım arazileri kum yığınları haline geldi, ağaçlar kökünden söküldü, evler yerle bir edildi.





İSRAİL TARIM ARAZİLERİNİ BULDOZERLE KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

Filistinli bazı aktivistler, İsrail güçlerinin bölgeden ayrılmasına dair görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Videolarda, bölgede büyük bir tahribatın olduğu, bombardıman ve buldozer saldırılarıyla tarım arazilerinde kocaman çukurların meydana geldiği görüldü.

Gazze'nin kuzey, orta ve Han Yunus'un doğu ve orta kesimlerinde İsrail askeri araçları hala konuşlu durumda. İsrail güçleri, Gazze'yi karadan işgal ederken yaklaşık bir ay önce Deyr Belah ile Han Yunus'un arasına sıkışan Ebu Huli ve El-Matahın bölgelerine saldırmıştı. İsrail ordusu, bölgeden çekilmesi, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin 8 Ocak'ta Gazze Şeridi'ne yönelik işgalin "yeni ve daha az yoğun bir evreye geçtiği" açıklaması ardından oldu.