İsrail Güçleri Cenin'den Çekildi: 8 Ölüm ve 19 Yaralı

İsrail Güçleri Cenin'den Çekildi

İsrail güçleri, son iki gündür saldırılar düzenlediği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve mülteci kampından tamamen çekildi. Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait güçlerin kenti terk ettiğini duyurdu.

Baskınların Yarattığı Tahribat

Metahin, İsrail ordusunun kente düzenlediği baskınlar sırasında çok sayıda evi ateşe verdiğini ve yıktığını belirterek, kentte altyapının büyük ölçüde tahrip olduğunu vurguladı. 4 kilometre uzunluğundaki su ve kanalizasyon şebekelerinin doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Mülteci Kampında Elektrik Kesintisi

Cenin Mülteci Kampı'nda iki gündür elektrik olmadığını kaydeden Metahin, baskınlar sırasında çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Olayın Bilançosu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine 19 ve 20 Kasım tarihlerinde düzenlediği saldırılarda toplamda 8 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 19 kişi yaralanmıştır. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.